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Форвард "Аякса" исполнил "худший пенальти в истории" (видео)

Форвард "Аякса" исполнил "худший пенальти в истории" (видео)
15:56 Сегодня Телеграф Фото: Instagram brianbrobbeyy

В пятницу, 30 апреля, молодежная команда "Аякса" проводила выездной поединок с "Алмере Сити". Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Амстердамцы  имели возможность забить гол, но нападающий команды Брайан Бробби крайне неудачно пробил пенальти.

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При счете 0:0 на 39-й минуте встречи "Аякс" получил право на 11-метровый удар, который решился пробивать нидерландский форвард команды Бробби. Брайан пробил очень сильно и очень неточно. В итоге мяч даже перелетел трибуны и оказался за пределами стадиона.

В сети пошутили над таким пушечным выстрелом Бробби. Один из пользователей, загрузивший видео с пенальти, отметил, что за всю жизнь не видел такого плохого исполнения 11-метрового удара. 

А вот так момент с пенальти лицезрели телезрители:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Луис Адриано опозорился, пробивая пенальти за "Палмейрас".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,199

Все по теме:

ФК Аякс, Футбол, Пенальти, Брайан Бробби.
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