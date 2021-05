Форвард "Аякса" исполнил "худший пенальти в истории" (видео)

В пятницу, 30 апреля, молодежная команда "Аякса" проводила выездной поединок с "Алмере Сити". Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Амстердамцы имели возможность забить гол, но нападающий команды Брайан Бробби крайне неудачно пробил пенальти.

При счете 0:0 на 39-й минуте встречи "Аякс" получил право на 11-метровый удар, который решился пробивать нидерландский форвард команды Бробби. Брайан пробил очень сильно и очень неточно. В итоге мяч даже перелетел трибуны и оказался за пределами стадиона.

В сети пошутили над таким пушечным выстрелом Бробби. Один из пользователей, загрузивший видео с пенальти, отметил, что за всю жизнь не видел такого плохого исполнения 11-метрового удара.

Brian Brobbey with probably the worst penalty I have ever seen in my life.... pic.twitter.com/OJltQQGVnV

— (@TheEuropeanLad) April 30, 2021