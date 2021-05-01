Украинский футболист забил пушечный гол со штрафного (видео)

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Суббота, 01.05.2021
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16:28 Сегодня Телеграф Фото: УПЛ

В субботу, 1 мая, "Десна" в рамках матча 24-го тура УПЛ сезона 2020/21 принимала "Колос". Встреча состоялась в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина. Итоговый счет - 2:2.

Сумасшедший промах с метра и безумный автогол: украинский футбол не перестает удивлять (видео)

Гости дважды огорчали вратаря хозяев Паста. Сначала Кирилл Петров головой переправил мяч в ворот "Десны" после навеса со стандарта. Затем во втором тайме в быстрой контратаке отличился Вячеслав Чурко. После двух пропущенных мячей "Десна" проснулась и выдала две голевые атаки. На 59-й минуте взятием ворот отметился Владислав Калитвинцев, который пушечным ударом со штрафного поразил ворота Кучерука. А на 83-й минуте хавбек "Колоса" Никита Кравченко срезал мяч в свои ворота, поставив  финальную точку в матче. Отметим, с 66-й минуты "Десна" играла в меньшинстве после удаления Владислава Огири (вторая желтая). 

Видео гола Владислава Калитвинцева со штрафного:

Видеообзор матча "Десна" - "Колос":

Этот результат оставил "Колос" (38 очков) на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Украины, "Десна" (37 очков) - пятая. В следующем туре команда из Ковалевки сыграет на выезде с "Александрией" (05.05.2021), а черниговский коллектив проведет гостевой поединок с "Ворсклой".

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Десна" умудрилась проиграть "Львову", а "Колос" уничтожил "Ворсклу".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, ФК Десна, ФК Колос.
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