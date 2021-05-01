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Бразильцы принесли "Шахтеру" победу над "Днепром-1" (видео)

Бразильцы принесли "Шахтеру" победу над "Днепром-1" (видео)
18:50 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В субботу, 1 мая, "Шахтер" в рамках матча 24-го тура УПЛ сезона 2020/21 принимал "Днепр-1". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкого клуба.

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На 24-й минуте поединка Дентиньо принял мяч в чужой штрафной после блестящей передачи Алана Патрика, а затем мощно пробил в сторону ворот - без шансов для Юрчука. А за четыре минуты до конца первого тайма Тете воспользовался подарком обороны "гостей" и без проблем переправил мяч в пустые ворота после передачи все того же Дентиньо. В компенсированное днепряне таки затолкали мяч в ворот Трубина усилиями Алексея Хобленко. Таким образом, голы бразильцев принесли "Горнякам" важные три очка, которые помогут донецкому коллективу в борьбе за "серебро" УПЛ. 

Этот успех позволил "Шахтеру" (48 очков) закрепиться на втором месте в турнирной таблице украинского первенства, "Днепр-1" (29 очков) - восьмой. В следующем туре "Горняки" сыграют в гостях против "Миная" (06.05.2021), а днепряне примут "Зарю" (05.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, сто в стартовом матче 24-го тура УПЛ "Десна" и "Колос" устроили голевой триллер с красивыми голами. С расписанием трансляций остальных игр тура можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 303

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Днепр-1.
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