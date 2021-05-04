УПЛ: где и когда смотреть матчи 25 тура чемпионата Украины

В среду, 5 мая, в чемпионате Украины сезона 2020/21 стартуют матчи 25-го тура, в частности откроет программу игр встреча "Динамо" - "Мариуполь". Еще три поединка будут сыгранны одновременно для избегания спекуляций с результатами. "Шахтер" свой матч против "Миная" сыграет в в воскресенье. Закарпатской команде нужно набирать очки для сохранения прописки в элите украинского футбола.

Расписание трансляций матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу:

5 мая

14:00 "Динамо" Киев - "Мариуполь" - 2+2

19:00 "Александрия" - "Колос" - Футбол 2

19:00 "Ворскла" - "Десна" - Футбол 1

19:00 "Днепр-1" - "Заря" - Униан ТВ

6 мая

19:00 "Ингулец" - "Львов" - Футбол 3

19:00 "Минай" - "Шахтер" Донецк - Футбол 2

19:00 "Рух" Львов - "Олимпик" Донецк - Футбол 1

За ходом всех игр в режиме онлайн также можно следить на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Отметим, прямые видеотрансляции матчей "Динамо" и "Зари" будут доступны у нас на сайте (ссылки появятся в этой новости позднее).

Ранее "Телеграф" сообщал, что между 24-м и 25-м туром УПЛ донецкий "Олимпик" сменил главного тренера.