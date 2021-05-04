Скачать
Вторник, 04.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Боец ММА прибил соперника к канвасу (видео)
Боец ММА прибил соперника к канвасу (видео)
Шесть машин вдребезги: жуткая авария на первом круге в IndyCar (видео)
Шесть машин вдребезги: жуткая авария на первом круге в IndyCar (видео)
Роналду покинет "Ювентус": где закончит карьеру звезда футбола
Роналду покинет "Ювентус": где закончит карьеру звезда футбола
"Олимпик" официально назначил нового-старого тренера
"Олимпик" официально назначил нового-старого тренера

УПЛ: где и когда смотреть матчи 25 тура чемпионата Украины

УПЛ: где и когда смотреть матчи 25 тура чемпионата Украины
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В среду, 5 мая, в чемпионате Украины сезона 2020/21 стартуют матчи 25-го тура, в частности откроет программу игр встреча "Динамо" - "Мариуполь". Еще три поединка будут сыгранны одновременно для избегания спекуляций с результатами. "Шахтер" свой матч против "Миная" сыграет в в воскресенье. Закарпатской команде нужно набирать очки для сохранения прописки в элите украинского футбола.

Расписание трансляций матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу:

5 мая

  • 14:00 "Динамо" Киев - "Мариуполь" - 2+2
  • 19:00 "Александрия" - "Колос" - Футбол 2
  • 19:00 "Ворскла" - "Десна" - Футбол 1
  • 19:00 "Днепр-1" - "Заря" - Униан ТВ

6 мая

  • 19:00 "Ингулец" - "Львов" - Футбол 3
  • 19:00 "Минай" - "Шахтер" Донецк - Футбол 2
  • 19:00 "Рух" Львов - "Олимпик" Донецк - Футбол 1

За ходом всех игр в режиме онлайн также можно следить на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Отметим, прямые видеотрансляции матчей "Динамо" и "Зари" будут доступны у нас на сайте (ссылки появятся в этой новости позднее).

Ранее "Телеграф" сообщал, что между 24-м и 25-м туром УПЛ донецкий "Олимпик" сменил главного тренера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 149

Все по теме:

Футбол, УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продержался чуть больше двух месяцев: тренер донецкого "Олимпика" покинул клуб после череды поражений
02 "Аталанта" на украинском языке поздравила Малиновского с днем рождения
03 "Ман Сити" - ПСЖ: букмекеры рассказали, кто выйдет в финал Лиги чемпионов
04 "Ман Сити" - ПСЖ: где и когда смотреть ответный полуфинал Лиги чемпионов
05 Роналду покинет "Ювентус": где закончит карьеру звезда футбола
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь