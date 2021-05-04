"Днепр-1" - "Заря": онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины

В среду, 5 мая, "Днепр-1" в рамках матча 25-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 принимает "Зарю". Встреча состоится в Днепре на одноименной арене, начало поединка - в 19:00 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Прямая видеотрансляция матча 25-го тура УПЛ "Динамо" - "Мариуполь" от Football Hub:

"Заря" практически гарантировала себе "бронзу" УПЛ, но догнать идущий вторым "Шахтер" можно только, если "Горняки" допустят две "осечки" в оставшихся двух турах. "Днепр-1", в свою очередь, турнирных целей не преследует и на еврокубки не претендует, однако на родном стадионе явно даст бой луганчанам.

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Заря" с трудом переиграла "Минай", а "Днепр-1" уступили "Шахтеру".