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УПЛ: где и когда смотреть матчи 25 тура чемпионата Украины
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"Днепр-1" - "Заря": онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины

"Днепр-1" - "Заря": онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф Фото: ФК Заря

В среду, 5 мая, "Днепр-1" в рамках матча 25-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 принимает "Зарю". Встреча состоится в Днепре на одноименной арене, начало поединка - в 19:00 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция игры.

УПЛ: где и когда смотреть матчи 25 тура чемпионата Украины

Прямая видеотрансляция матча 25-го тура УПЛ "Динамо" - "Мариуполь" от Football Hub: 

"Заря" практически гарантировала себе "бронзу" УПЛ, но догнать идущий вторым "Шахтер" можно только, если "Горняки" допустят две "осечки" в оставшихся двух турах. "Днепр-1", в свою очередь, турнирных целей не преследует и на еврокубки не претендует, однако на родном стадионе явно даст бой луганчанам. 

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Заря" с трудом переиграла "Минай", а "Днепр-1" уступили "Шахтеру".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Днепр-1.
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