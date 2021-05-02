"Заря" - "Минай ": онлайн-трансляция матча (видео)

В воскресенье, 2 мая, "Заря" в рамках матча 24-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимает "Минай". Встреча пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене", начало поединка - в 17:00 по киевскому времени. В плеере ниже доступна прямая видеотрансляция игры.

Ппрямая видеотрансляцию матча "Заря" - "Минай":

Команды преследуют разные цели. "Заря" пытается навязать "Шахтеру" борьбу за второе место в УПЛ, а "Минай" отчаянно борется за выживание. В прошлом туре луганчане умудрились проиграть "Олимпику", не обошлось и без странных судейских решений. "Минай", в свою очередь, по всем статьям проиграл "Днепру-1".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Заря" пробилась в финал Кубка Украины-2021, где сыграет с "Динамо".