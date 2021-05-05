"Арсенал" - "Вильярреал": где и когда смотреть полуфинал Лиги Европы

В четверг, 6 мая, "Арсенал" и "Вильярреал" определят финалиста Лиги Европы сезона 2020/21. Поединок 1/2 финала ЛЕ пройдет в Лондоне на стадионе "Арсенал", начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч "Арсенал" - "Вильярреал" покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, в сети за игрой в онлайн-режиме можно следить на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, где оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов встречи.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче, который состоялся в Испании, "Канониры" минимально проиграли "Желтой субмарине" со счетом 2:1.

Ранее букмекеры озвучили свой прогноз на ответный полуфинал "Арсенал" - "Вильярреал".