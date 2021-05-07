"Рома" взяла реванш у "Ман Юнайтед": видеообзор полуфинала Лиги Европы

В четверг, 6 мая, состоялись ответные полуфиналы Лиги Европы сезона 2020/21, в частности, "Рома" на римском стадионе "Олимпико" принимала "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 3:2.

Победа хозяева принесли три точных выстрела в исполнении Эдина Джеко, Бриана Кристанте и Николы Залевски. На это все МЮ ответил дублем Эдинсона Кавани.

"Рома" 3:2 "Манчестер Юнайтед"

Голы: Джеко 57', Кристанте 60', Залевски 83' - Кавани 39', 68'

(Первый матч 2:6)

"Телеграф" напоминает, что первый матч между командами завершился сокрушительным поражением "Ромы" со счетом 6:2. Таким образом, в финал Лиги Европы, который состоится 26 мая в Гданьске, вышел именно английский клуб. В решающем матче еврокубка "Красным Дьяволам" будет противостоять "Вильярреал", который в 1/2 финала ЛЕ выбил "Арсенал".

Добавим, что в финале Лиги чемпионов сразятся "Челси" и "Манчестер Сити".