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Финская футболистка получила нелепую желтую карточку (видео)

Финская футболистка получила нелепую желтую карточку (видео)
15:35 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче чемпионата Швеции среди женских команд "Хеккен"- "Линчепинг" финская футболистка гостей Ольга Ахтинен получила странную желтую карточку.

Футболистка сборной забила красивый гол в стиле Роналду (видео)

При счете 0:1 в пользу "Линчепинга" на 72-й минуте поединка Ольге аккурат перед подачей углового стало плохо. У нее закружилась голова и пошла кровь. Рефери велела футболистке покинуть поле у лицевой линии, но Ахтинен проигнорировала это требование и уселась на газон. Тут же арбитр показала спортсменке желтую карточку за "затягивание времени". По словам футболистки, она не слышала требований рефери.

Видео скандальной желтой карточки в матче "Хеккен"- "Линчепинг":

Отметим, в итоге команда Ольги добыла победу со счетом 0:1.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболистка сборной Украины схлопотала удаление на ровном месте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 109

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Швеция, Футбол.
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