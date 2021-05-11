Лишь два "динамовца" попали в команду года чемпионата Украины

Украинская премьер-лига (УПЛ) представила команду сезона 2020/21. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Вот и прогремели финальные баталии в чемпионате Украины, определились участники еврокубков, обладатель титула, а также главный неудачник сезона, который вылетел в Первую лигу. Теперь самое время подводить итоги. УПЛ для начала решила опубликовать символическую команду сезона согласно статистическим данным Wyscout.

Символическая сборная УПЛ сезона 2020/21: Анатолий Трубин ("Шахтер") - Денис Балан ("Ингулец"), Денис Попов ("Динамо"), Николай Матвиенко (Шахтер), Орест Лебеденко ("Олимпик") - Андрей Тотовицкий ("Десна") - Манор Соломон ("Шахтер"), Виктор Цыганков ("Динамо"), Анатолий Нуриев ("Минай") - Руслан Степанюк ("Ворскла"), Владислав Кулач ("Ворскла")

Примечательно, что только два представителя чемпионов Украины попали в команду сезона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Денис Попов изобразил Зидана в последнем матче "Динамо" в УПЛ, а Владислав Кулач прокомментировал свой невызов в национальную команду.