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Лишь два "динамовца" попали в команду года чемпионата Украины

Лишь два "динамовца" попали в команду года чемпионата Украины
15:24 Сегодня Телеграф Фото: УПЛ

Украинская премьер-лига (УПЛ) представила команду сезона 2020/21. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Чемпионат Украины по футболу завершен: кто пробился в еврокубки, а кто вылетел

Вот и прогремели финальные баталии в чемпионате Украины, определились участники еврокубков, обладатель титула, а также главный неудачник сезона, который вылетел в Первую лигу. Теперь самое время подводить итоги. УПЛ для начала решила опубликовать символическую команду сезона согласно статистическим данным Wyscout.

Символическая сборная сезона УПЛ

Символическая сборная УПЛ сезона 2020/21: Анатолий Трубин ("Шахтер") - Денис Балан ("Ингулец"), Денис Попов ("Динамо"), Николай Матвиенко (Шахтер), Орест  Лебеденко ("Олимпик") - Андрей Тотовицкий ("Десна") - Манор Соломон ("Шахтер"), Виктор Цыганков ("Динамо"), Анатолий Нуриев ("Минай") - Руслан Степанюк ("Ворскла"), Владислав Кулач ("Ворскла")

Примечательно, что только два представителя чемпионов Украины попали в команду сезона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Денис Попов изобразил Зидана в последнем матче "Динамо" в УПЛ, а Владислав Кулач прокомментировал свой невызов в национальную команду.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ.
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