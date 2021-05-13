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"Ювентус" - "Интер": где и когда смотреть матч Серии А

"Ювентус" - "Интер": где и когда смотреть матч Серии А
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram cristiano, romelulukaku

В субботу, 15 мая, "Ювентус" в рамках центрального матча 37-го тура чемпионата Италии 2020/21 примет "Интер". Встреча пройдет в Турине на "Альянц Стадиум", начало поединка в 19:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире в Украине игру "Ювентус" - "Интер" покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, за онлайн-трансляцией поединка можно следить в сети на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что "Ювентус" за два тура до конца первенства не входит в зону Лиги чемпионов. Туринский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, а "Интер", в свою очередь, уже давно отпраздновал чемпионство и собирается дать бой принципиальному сопернику.

В прошлом туре "Ювентус" обыграл "Сассуоло", а "Интер" расправился с "Ромой" (3:1).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Юве" рискует попасть под санкции от УЕФА за свою позицию по Суперлиге.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Серия А, Футбол.
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