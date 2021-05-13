Скачать
Четверг, 13.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Усику предложили сразиться с "Каменным человеком"
Усику предложили сразиться с "Каменным человеком"
Украинские синхронистки стали вице-чемпионками Европы под "Лебединое озеро"
Украинские синхронистки стали вице-чемпионками Европы под "Лебединое озеро"
Стало известно, кто рассудит финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Стало известно, кто рассудит финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
"Динамо" - "Заря": онлайн финала Кубка Украины
"Динамо" - "Заря": онлайн финала Кубка Украины

Роналду, вдохновившись покупкой Ferrari, оформил историческое достижение в "Ювентусе" (видео)

Роналду, вдохновившись покупкой Ferrari, оформил историческое достижение в "Ювентусе" (видео)
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram cristiano

В среду, 12 мая, "Сассуоло" в рамках матча 36-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал "Ювентус". Встреча, прошедшая на стадионе "Мапеи" в Реджо-нель-Эмилии, завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3. В этом поединке очередной рекорд побил лидер туринцев Криштиану Роналду.

"Ювентусу" поставили ультиматум: клубу грозит исключение из Серии А

"Юве" добыл победу благодаря точным ударам Адриана Рабьо, Криштиану Роналду и Пауло Дибалы. Хозяева на все это ответили голом в исполнении Джакомо Распадори и нереализованным пенальти Доменико Берарди. Отметим, португалец забил свой сотый гол за "Юве" в этой встрече всего за три сезона пребывания в Турине. До этого игроки "Юве" повторяли подобное только за 4 сезона или 5 сезонов.

Этот результат оставил "Сассуоло" (56 очков) на восьмой позиции в турнирной таблице Серии А, "Ювентус" (72 очка) - пятый. В следующем туре "Черно-зеленые" сыграют в гостях с "Пармой" (16.05.2021), а "Бьянконери" примут "Интер" (15.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду пропустил тренировку "Юве" чтобы посетить завод Ferrari. Там КриРо заказал новехонький автомобиль.

Отметим, "Ювентус" может попасть под санкции УЕФА из-за своей позиции по Суперлиге. Клуб до сих пор не вышел из турнира. "Старой Синьоре" может грозить даже исключение из еврокубков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 292

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный ассист Малиновского принес "Аталанте" победу: видеообзор матча с "Беневенто"
02 Стало известно, кто рассудит финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
03 "Челси" - "Арсенал": судьбу дерби Лондона решил нелепый гол (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь