Роналду, вдохновившись покупкой Ferrari, оформил историческое достижение в "Ювентусе" (видео)

В среду, 12 мая, "Сассуоло" в рамках матча 36-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал "Ювентус". Встреча, прошедшая на стадионе "Мапеи" в Реджо-нель-Эмилии, завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3. В этом поединке очередной рекорд побил лидер туринцев Криштиану Роналду.

"Юве" добыл победу благодаря точным ударам Адриана Рабьо, Криштиану Роналду и Пауло Дибалы. Хозяева на все это ответили голом в исполнении Джакомо Распадори и нереализованным пенальти Доменико Берарди. Отметим, португалец забил свой сотый гол за "Юве" в этой встрече всего за три сезона пребывания в Турине. До этого игроки "Юве" повторяли подобное только за 4 сезона или 5 сезонов.

100 - Cristiano #Ronaldo has just become the first player in the history of Juventus to have scored 100+ goals in all competitions in his first three campaigns for the Bianconeri. Legend.#SassuoloJuve #SerieA pic.twitter.com/1U2QK0YJO8

— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 12, 2021