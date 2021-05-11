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Роналду после поражения от "Милана" утешил себя новым Ferrari

Роналду после поражения от "Милана" утешил себя новым Ferrari
Обновлено 10:47 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ScuderiaFerrari

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустил последнюю тренировку команды из-за посещения завода по производству Ferrari. Об этом сообщает Football Italia

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КриРо вместе с президентом клуба Андреа Аньелли и председателем совета директоров туринцев Джоном Элканно провели плановую встречу с представителями Ferrari. 

Кроме того, по информации Calciomercato.com, Криштиану заказал себе новый Ferrari Monza, правда, о какой конкретной модели идет речь не сообщается.

В сезоне 2020/21 Роналду забил 34 гола и отдал 4 ассиста в 41 матче за "Юве" во всех турнирах.  

"Телеграф" напоминает, что после крупного поражения от "Милана" "Ювентус" опустился в зону Лиги Европы. Это фиаско поставило тренерскую карьеру Андреа Пирло в Турине под вопросом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Криштиану Роналду, Ferrari, ФК Ювентус, Футбол.
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