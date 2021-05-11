Роналду после поражения от "Милана" утешил себя новым Ferrari

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустил последнюю тренировку команды из-за посещения завода по производству Ferrari. Об этом сообщает Football Italia.

КриРо вместе с президентом клуба Андреа Аньелли и председателем совета директоров туринцев Джоном Элканно провели плановую встречу с представителями Ferrari.

Кроме того, по информации Calciomercato.com, Криштиану заказал себе новый Ferrari Monza, правда, о какой конкретной модели идет речь не сообщается.

В сезоне 2020/21 Роналду забил 34 гола и отдал 4 ассиста в 41 матче за "Юве" во всех турнирах.

"Телеграф" напоминает, что после крупного поражения от "Милана" "Ювентус" опустился в зону Лиги Европы. Это фиаско поставило тренерскую карьеру Андреа Пирло в Турине под вопросом.