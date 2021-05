Роналду после поражения от "Милана" утешил себя новым Ferrari

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустил последнюю тренировку команды из-за посещения завода по производству Ferrari. Об этом сообщает Football Italia.

КриРо вместе с президентом клуба Андреа Аньелли и председателем совета директоров туринцев Джоном Элканно провели плановую встречу с представителями Ferrari.

