Даст шанс "Динамо"? Буффон объявил об уходе из "Ювентуса"

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон заявил, что покинет "Ювентус" по окончании сезона 2020/21. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Bein Sports.

"Я решил не продлевать контракт с "Ювентусом" и покину команду по окончании этого сезона", - цитирует Буффона журналист.

Gigi Buffon announces to Bein Sports: “I’ve decided to leave Juventus at the end of the season, I’m not extending the contract”. #Buffon #Juventus

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2021