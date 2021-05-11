Даст шанс "Динамо"? Буффон объявил об уходе из "Ювентуса"

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон заявил, что покинет "Ювентус" по окончании сезона 2020/21. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Bein Sports.

"Я решил не продлевать контракт с "Ювентусом" и покину команду по окончании этого сезона", - цитирует Буффона журналист.

Gigi Buffon announces to Bein Sports: “I’ve decided to leave Juventus at the end of the season, I’m not extending the contract”. #Buffon #Juventus — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2021

В текущем сезоне 43-летний Буффон провел 12 матчей за "Юве", пропустив 7 мячей.

"Телеграф" напоминает, что об уходе Буффона из "Ювентуса" говорится давно. Более того, некие источники сообщали об интересе киевского "Динамо" к итальянскому вратарю.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ювентус" дома разгромно проиграл "Милану". После этого под главным тренером "Старой Синьоры" зашаталось кресло.