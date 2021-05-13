"Челси" - "Лестер": букмекеры озвучили прогноз на финал Кубка Англии

В ближайшую субботу, 15 мая, в Англии в поединке "Челси" - "Лестер" определится обладатель Кубка страны. Накануне букмекеры сделали свой прогноз на эту игру.

По мнению специалистов, "Челси" является безоговорочным фаворитом встречи. На победу лондонцев в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,96. Успех "Лисов" оценивается в 4,25, а ничья - в 3,60. Отметим, на победу "Аристократов" любым исходом предлагается ставка с коэффициентом 1,51, а триумф "Лестера" оценивается в 2,73.

Прогноз букмекеров на финальный матч Кубка Англии "Челси" - "Лестер" (данные за 13 мая):

Пари-Матч: (победа "Челси" 1,96 - ничья 3,60 - победа "Лестера" 4,00)

Фаворит: ( 1,95 - 3,55 - 4.25)

William Hill: (1,91 - 3,50 - 4,00)

"Телеграф" напоминает, что в АПЛ "Лестер" идет третьим, а "Челси" - четвертым. В последнем туре "Синие" проиграли "Арсеналу", а "Лисы" обыграли "Ман Юнайтед".