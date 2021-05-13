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"Александрия" попрощалась с главным тренером

"Александрия" попрощалась с главным тренером
Обновлено 18:31 Сегодня Телеграф Фото: ФК Александрия

Футбольный клуб "Александрия" объявил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Владимира Шарана. Об этом сообщает официальный сайт команды.

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Стороны решили не продлевать сотрудничество после неудовлетворительных результатов команды по итогам сезона 2020/21. "Александрия" добралась до полуфинала Кубка Украины, где уступила "Заре", а в УПЛ коллектив Шарана занял только 9-е место.

"Надеюсь, что в дальнейшем футбольный клуб будет достигать хороших результатов. Сейчас, действительно, и для меня лично, и для тренерского штаба нужен перерыв. Было очень тяжело психологически. Я очень благодарен всем работникам и лично президенту "Александрии" за сотрудничество. Я говорю "до свидания", я не говорю "прощай", - заявил Шаран в комментарии для пресс-службы "Александрии".

В клубе помнят достижения тренера и пожелали тому дальнейших успехов.

"Выражаем искреннюю благодарность Владимиру Богдановичу за невероятные 8 лет совместной работы и желает успехов в дальнейшей карьере, новых побед и достижений, интересных проектов", - гласит сообщение от "Александрии".

Шаран является самым успешным тренером "Александрии". Под его руководством команда брала "бронзу" в чемпионате Украины, а также выступала в еврокубках.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ФК "Олимпик" поменял тренера посреди сезона.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Владимир Шаран.
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