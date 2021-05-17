Африканская футболистка жестоко нарушила правила на украинке (видео)

В минувший уик-энд в восьмом туре чемпионата Украины среди женских команд харьковский "Жилстрой-2" принимал "Восход" (Старая Маячка, Херсонская область). В одном из эпизодов встречи футболистка гостей Инес Гогогуй хамским образом нарушила правила на сопернице.

На 33-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу хозяев футболистка гостей ивуарийка Гогогуй нарушила правила на украинке Татьяне Китаевой. Все бы ничего, но Инес после толчка оппонентки решила еще и добить ее, специально наступив ей на ногу. Тут же партнеры Китаевой вступились за свою одноклубницу и на поле началась драка. Рефери уладила ситуацию, удалив зачинщицу конфликта.

Видео жестокого фола Гогогуй доступно в сети:

Отметим, в итоге "Жилстрой-2" довел дело до разгромной победы со счетом 3:0.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболистка сборной Украины необъяснимым образом сфолила на сопернице.