"Александрия" официально представила нового главного тренера

Футбольной клуб "Александрия" представил нового главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Сменщиком Владимира Шарана стал Юрий Гура, который работал в системе "Александрии" с 2014 года. Примечательно, что Гура получил тренерскую лицензию UEFA категории PRО вместе с Сергей Ребровым, который сейчас работает в "Ференцвароше".

"Мы настойчиво будем работать над достижением ожидаемых результатов, опираясь на лучшие традиции и опыт основных игроков, при этом стараться омолаживать состав. Важно, чтобы команда выглядела достойно на футбольном поле и демонстрировала качественный футбол, который нравится нашим болельщиками", - заявил Гура на своей презентации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Александрию" покинул Владимир Шаран, который возглавлял команду с 2013 года. По итогам сезона 2020/21 "Александрия" заняла лишь 9-е место в турнирной таблице УПЛ.