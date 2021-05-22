Ребров может возглавить свой бывший клуб

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров может возглавить турецкий "Фенербахче". Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, 46-летний украинский специалист входит в шорт-лист кандидатов стамбульского клуба. Кроме Реброва на должность претендуют Эмре Белезоглу, Йоахим Лев, Златко Далич и Люсьен Фавр.

Отметим, Ребров выступал в "Фенербахче" в качестве игрока с 2002 по 2004 год.

Действующий контракт Реброва с "Ференцварошем" действует до лета 2022 года, однако, по словам президента венгерской команды Габора Кубатова, Ребров изъявил желание уйти. Ожидается, что Сергей сменит Андрея Шевченко в сборной Украины после чемпионата Европы-2020.

Ранее "Телеграф" сообщал, что работа Реброва в сборной Украины находится под угрозой срыва.