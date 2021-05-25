Сборная Германии поменяет тренера после Евро-2020: назван преемник Лева

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, который в сезоне 2020/21 возглавлял "Баварию", станет главным тренером сборной Германии по окончании чемпионата Европы по футболу-2020. Об этом сообщает официальный twitter Немецкого футбольного союза (DFB).

По информации источника, экс-тренер мюнхенцев станет во главе национальной команды после завершения Евро-2020 и заменит на этом посту соотечественника Йоахима Лева. Примечательно, что Флик работал ассистентом Лева в сборной Германии с 2006 по 2014 год.

"Я действительно счастлив быть новым главным тренером Германии!" - заявил Флик.

Первым матчем для Ханс-Дитера на посту главного тренера "Бундестим" станет игра отбора на ЧМ-2022 против Лихтенштейна (02.09.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, кто заменит Флика в "Баварии".