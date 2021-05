Сборная Германии поменяет тренера после Евро-2020: назван преемник Лева

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, который в сезоне 2020/21 возглавлял "Баварию", станет главным тренером сборной Германии по окончании чемпионата Европы по футболу-2020. Об этом сообщает официальный twitter Немецкого футбольного союза (DFB).

BREAKING: Hansi #Flick will become the new Germany national team head coach following @EURO2020 #DieMannschaft pic.twitter.com/2CpxjIsQSn

