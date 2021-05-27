УЕФА может убрать из футбола ненавистное многими правило

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность полной отмены правила выездного гола для еврокубков. Об этом сообщает The Times.

Споры об отмене данного правила идут давно. В апреле обсуждалась реформа в этом вопросе. Однако, похоже, в УЕФА хотят радикально подойти к решению проблемы. По информации источника, на заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям в Порту в пятницу, 28 мая, будет обсуждаться вопрос полной отмены правила выездного гола.

Отметим, правило выездного гола позволяет команде, которая забьет больше голов на чужом поле в двухматчевом противостоянии, при равенстве забитых мячей, идти в следующий раунд еврокубка. Особенно абсурдно это правило смотрится, когда игры проходит без болельщиков и на нейтральных стадионах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА может исключить три топ-клуба Европы из Лиги чемпионов.