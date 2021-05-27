Скачать
Четверг, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Футболист сборной Украины женился после матча с Бахрейном: горячие фото избранницы
Футболист сборной Украины женился после матча с Бахрейном: горячие фото избранницы
В "Шахтере" может появиться Феррари
В "Шахтере" может появиться Феррари
Зидан покинул "Реал"
Зидан покинул "Реал"
"Интер" выплатит целое состояние за разрыв контракта с тренером
"Интер" выплатит целое состояние за разрыв контракта с тренером

УЕФА может убрать из футбола ненавистное многими правило

УЕФА может убрать из футбола ненавистное многими правило
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram cristiano

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность полной отмены правила выездного гола для еврокубков. Об этом сообщает The Times.

УЕФА показал трофей Лиги Конференций и формат нового еврокубка (видео)

Споры об отмене данного правила идут давно. В апреле обсуждалась реформа в этом вопросе. Однако, похоже, в УЕФА хотят радикально подойти к решению проблемы. По информации источника, на заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям в Порту в пятницу, 28 мая, будет обсуждаться вопрос полной отмены правила выездного гола.

Отметим, правило выездного гола позволяет команде, которая забьет больше голов на чужом поле в двухматчевом противостоянии, при равенстве забитых мячей, идти в следующий раунд еврокубка. Особенно абсурдно это правило смотрится, когда игры проходит без болельщиков и на нейтральных стадионах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА может исключить три топ-клуба Европы из Лиги чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 187

Все по теме:

УЕФА, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
02 "Верес" завоевал путевку в элиту украинского футбола
03 "Вильярреал" выиграл Лигу Европы в серии пенальти: видеообзор финала с "Ман Юнайтед"
04 "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": фавориты пропустили первыми (видео)
05 Кавани сравнял счет в финале Лиги Европы (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь