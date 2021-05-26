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В УЕФА придумали, кем заменить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" в Лиге чемпионов

В УЕФА придумали, кем заменить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" в Лиге чемпионов
Обновлено 11:17 Сегодня Телеграф Фото: Twitter juventusfcen

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" из следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает football-espana.

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Данные три команды до сих пор остались верны Суперлиге и не покинули новообразованный турнир. УЕФА не намерен мириться с этим и намерен жестко наказать клубы, а самой серьезной мерой называется исключение из еврокубков. При таком раскладе в Лиге чемпионов 2021/22 появится три свободных места. Их хотят заполнить по спортивному принципу, поэтому от Испании в групповой этап ЛЧ могут пробиться пятая и шестая команда Ла Лиги, а от Италии - пятая команда Серии А. Таким образом, вместо "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" в Лигу чемпионов могут отправится "Реал Сосьедад", "Бетис" и "Наполи"

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА возбудил дело против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".

"Телеграф" напоминает, что в ночь на 19 апреля 2021 года 12 топ-клубов Европы объявили о создании Европейской Суперлиги. Под давлением общественности данный проект был приостановлен, а команды массово начали покидать турнир. В итоге официально пока не вышли из Суперлиги три клуба - "Реал", "Ювентус" и "Барселона". Данным командам даже грозят баном на еврокубки.

 
 
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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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УЕФА, ФК Реал, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Наполи, Футбол, ФК Бетис, ФК Реал Сосьедад.
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