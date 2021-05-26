В УЕФА придумали, кем заменить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" из следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает football-espana.

Данные три команды до сих пор остались верны Суперлиге и не покинули новообразованный турнир. УЕФА не намерен мириться с этим и намерен жестко наказать клубы, а самой серьезной мерой называется исключение из еврокубков. При таком раскладе в Лиге чемпионов 2021/22 появится три свободных места. Их хотят заполнить по спортивному принципу, поэтому от Испании в групповой этап ЛЧ могут пробиться пятая и шестая команда Ла Лиги, а от Италии - пятая команда Серии А. Таким образом, вместо "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" в Лигу чемпионов могут отправится "Реал Сосьедад", "Бетис" и "Наполи"

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА возбудил дело против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".

"Телеграф" напоминает, что в ночь на 19 апреля 2021 года 12 топ-клубов Европы объявили о создании Европейской Суперлиги. Под давлением общественности данный проект был приостановлен, а команды массово начали покидать турнир. В итоге официально пока не вышли из Суперлиги три клуба - "Реал", "Ювентус" и "Барселона". Данным командам даже грозят баном на еврокубки.