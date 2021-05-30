Футболист Второй лиги забил роскошный гол на глазах рекордного количества зрителей (видео)

В субботу, 29 мая, перед матчем "Металл" - "Кривбасс" в Харькове было объявлено о возвращении "Металлиста". Ажиотаж к этому поединку создавался заранее, а потому игру 24-го тура Второй лиги посетило рекордное для Украины в этом сезоне число зрителей - 38,5 тысяч человек.

"Металл", который со следующего сезона будет выступать в Первой лиге под брендом "Металлист", попросту уничтожил "Кривбасс", забив криворожской команде три безответных мяча. Особенно красивым оказалось первое взятие ворот. На 28-й минуте бразильский нападающий харьковчан Жонатан Оливейра Да Силва пробил с лету в падении прямо в угол ворот гостей. Еще два гола для "Металла" оформили Руслан Фомин и Евген Рязанцев.

Видео роскошного гола Жонатана Оливейры Да Силвы - в обзоре матча "Металл" - "Кривбасс":

Отметим, "Металл" ворвался в Первую лигу с невероятной статистикой - 65 забитых и всего 5 пропущенных мячей. К слову, "Кривбасс" также поднялся в классе. Ранее "Телеграф" сообщал о забавной пресс-конференции главного тренера "Металла".

Ранее Александр Ярославский рассказал "Телеграфу" о возрождении "Металлиста" и не только.