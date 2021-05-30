Скачать
Воскресенье, 30.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Хэйни защитил пояс чемпиона в весе Ломаченко (видео)
Хэйни защитил пояс чемпиона в весе Ломаченко (видео)
Тренер "Челси" впервые встретил Абрамовича только после победы в Лиге чемпионов
Тренер "Челси" впервые встретил Абрамовича только после победы в Лиге чемпионов
Абрамович засветился на праздновании победы "Челси" в Лиге чемпионов (видео)
Абрамович засветился на праздновании победы "Челси" в Лиге чемпионов (видео)
Шевченко вместе с Абрамовичем радовался голу "Челси" в финале Лиги чемпионов (видео)
Шевченко вместе с Абрамовичем радовался голу "Челси" в финале Лиги чемпионов (видео)

Футболист Второй лиги забил роскошный гол на глазах рекордного количества зрителей (видео)

Футболист Второй лиги забил роскошный гол на глазах рекордного количества зрителей (видео)
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fcmetalua

В субботу, 29 мая, перед матчем "Металл" - "Кривбасс" в Харькове было объявлено о возвращении "Металлиста". Ажиотаж к этому поединку создавался заранее, а потому игру 24-го тура Второй лиги посетило рекордное для Украины в этом сезоне число зрителей - 38,5 тысяч человек.

Французский футболист "Металла" забил феноменальный гол со штрафного в Украине (видео)

"Металл", который со следующего сезона будет выступать в Первой лиге под брендом "Металлист", попросту уничтожил "Кривбасс", забив криворожской команде три безответных мяча. Особенно красивым оказалось первое взятие ворот. На 28-й минуте бразильский нападающий харьковчан Жонатан Оливейра Да Силва пробил с лету в падении прямо в угол ворот гостей. Еще два гола для "Металла" оформили Руслан Фомин и Евген Рязанцев.

Видео роскошного гола Жонатана Оливейры Да Силвы - в обзоре матча  "Металл" - "Кривбасс":

Отметим, "Металл" ворвался в Первую лигу с невероятной статистикой - 65 забитых и всего 5 пропущенных мячей. К слову, "Кривбасс" также поднялся в классе. Ранее "Телеграф" сообщал о забавной пресс-конференции главного тренера "Металла"

Ранее Александр Ярославский рассказал "Телеграфу" о возрождении "Металлиста" и не только.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 174

Все по теме:

ФК Металлист, ФК Кривбасс, Футбол, ФК Металл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевченко вместе с Абрамовичем радовался голу "Челси" в финале Лиги чемпионов (видео)
02 "Челси" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Ман Сити" (видео)
03 Зинченко не помог: "Челси" открыл счет в финале Лиги чемпионов (видео)
04 Хэйни защитил пояс чемпиона в весе Ломаченко (видео)
05 Абрамович засветился на праздновании победы "Челси" в Лиге чемпионов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь