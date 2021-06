"Барселона" провернула громкий трансфер с отступными в € 400 млн

Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия перешел в "Барселону". Об этом сообщает пресс-служба "Сине-гранатовых" в twitter.

Эрик перешел в "Барселону" на правах свободного агента. 20-летний защитник подписал долгосрочный контракт с "Блаугранас" до конца сезона 2025/26. Отмечается, что в соглашении с футболистом прописана сумма отступных в размере € 400 млн. Презентация игрока пройдет 1 июня.

❝I always try to give it my best, including for the team. I’m confident in myself and nothing scares me.❞@ericgm3 #EricCuler pic.twitter.com/MY0YgDzu5g

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2021