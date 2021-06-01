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"Учитель" Шевченко возглавит "Реал"

"Учитель" Шевченко возглавит "Реал"
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram mrancelotti

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти в ближайшее время станет у руля "Реала". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в twitter.

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По информации источника, опытный итальянский наставник возглавит "Реал" после того, как уладит все формальности с "Ирисками". После соглашения между "Эвертоном" и "Реалом" тренер приступит к своей работе в Мадриде.

Отметим, Анчелотти уже возглавлял "Реал" с 2013 по 2015 годы. Вместе с мадридским клубом Карло выигрывал Лигу чемпионов. Наибольшую известность как тренер Анчелотти получил, работая в "Милане", где под его руководством Андрей Шевченко и другие выиграли множество трофеев. "Шева" тесно связан с Италией, а в сборной Украины у него итальянские помощники.

"Телеграф" напоминает, что после провального сезона в "Реале" пост главного тренера команды покинул Зинедин Зидан

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Карло Анчелотти, Футбол.
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