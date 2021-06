"Учитель" Шевченко возглавит "Реал"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти в ближайшее время станет у руля "Реала". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в twitter.

По информации источника, опытный итальянский наставник возглавит "Реал" после того, как уладит все формальности с "Ирисками". После соглашения между "Эвертоном" и "Реалом" тренер приступит к своей работе в Мадриде.

Carlo Ancelotti to Real Madrid, here we go! The agreement on the termination of his contract with #EFC is set to be completed, the two clubs are in direct contact then Carlo will re-join Real Madrid. #Real

Expected to be official soon, as per @jfelixdiaz @ellarguero.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2021