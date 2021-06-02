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Дания после вмешательства УЕФА все равно отказалась принимать российских болельщиков на Евро-2020

Дания после вмешательства УЕФА все равно отказалась принимать российских болельщиков на Евро-2020
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram copenhageneuro2020

В УЕФА поведали о ситуации, что сложилась вокруг недопуска российских болельщиков на матч чемпионата Европы по футболу-2020 в Копенгагене.

Сообщается, что МИД Дании даже после запроса УЕФА запретил пускать болельщиков из РФ на матч групповой стадии Евро-2020 Россия - Дания. РФ попала в список повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз в Данию была ограничена, и попасть в страну можно только по уважительным причинам, а посещение футбольного матча к ним не относится.

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"По этому вопросу Датская футбольная ассоциация обратилась в МИД Дании, однако никаких исключений из действующих ограничений на пересечение границы предоставлено не было", - цитирует источник из УЕФА "Чемпионат".

"Телеграф" напоминает, что о недопуске российских болельщиков на матч в Дании стало известно 1 июня. РФС тут же отправил запрос в УЕФА, чтобы футбольные чиновники повлияли на решение датских властей. Игра третьего тура групповой стадии Евро-2020 Россия - Дания состоится 21 июня на стадионе "Паркен" в Копенгагене.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко определился с финальной заявкой сборной Украины на Евро-2020.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная России, Дания, Футбол, Евро-2020.
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