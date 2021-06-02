В Госдуме усмотрели политику в решении Дании по болельщикам из РФ на Евро-2020

Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев прокомментировал решение датских властей касательно российских болельщиков на Евро-2020.

По словам депутата, нельзя исключать того, что Дания запретила въезд на свою территорию фанатам из РФ по политическим мотивам. При этом Лебедев не отрицает, что, возможно, датчане не хотят допустить очередной волны коронавируса у себя в стране.

"Отказ болельщикам из России из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации - это в высшей степени красивое объяснение, а в какой-то степени завуалированное политическое решение. Здесь трудно спорить, потому что мы видим, что пандемия и коронавирус наложили отпечаток на все спортивные соревнования", - цитирует Лебедева "Чемпионат".

"Телеграф" напоминает, что Дания внесла Россию в список стран повышенного эпидемиологического риска. Из-за этого страна не собирается открывать границы для российских болельщиков, которые хотели посетить футбольный матч Евро-2020 Россия - Дания, намеченный на 21 июня. Примечательно, что даже вмешательство УЕФА не помогло РФ в этом вопросе.