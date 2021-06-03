Суперкубок Украины-2021: где и когда состоится матч

Матч за Суперкубок Украины-2021 состоится в Киеве. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

По информации источника, "Динамо", которое в прошлом году выиграло и чемпионат страны, и Кубок Украины, сыграет с "Шахтером", который завершил сезон УПЛ вторым, в столице Украины на НСК "Олимпийский". Игра состоится 24 июля и будет ознаменовать начало нового футбольного сезона в Украине. Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета УАФ в Днепре.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" получило часть компенсации по Че-Че от "Сан-Пауло".

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" ни как не может подписать "нового Неймара".