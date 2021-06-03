Стало известно, где сборная Украины примет Францию в квалификации на ЧМ-2022

Исполнительный комитет УАФ на своем заседании в Днепре утвердил место проведения поединка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

По информации источника Матч группы D отбора на ЧМ-2022 Украина - Франция состоится 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский", начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что игра за Суперкубок Украины-2021 "Динамо" - "Шахтер" пройдет также в Киеве.

"Телеграф" напоминает, что Украина уже встречалась с Францией в отборе на Мундиаль, который пройдет в Катаре. В Сен-Дени "Сине-желтые" сенсационно отобрали очки у "Трехцветных".