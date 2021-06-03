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Четверг, 03.06.2021
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Стало известно, где сборная Украины примет Францию в квалификации на ЧМ-2022

Стало известно, где сборная Украины примет Францию в квалификации на ЧМ-2022
Обновлено 16:54 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Исполнительный комитет УАФ на своем заседании в Днепре утвердил место проведения поединка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Тренер соперника сборной Украины на Евро-2020 оконфузился на пресс-конференции (видео)

По информации источника Матч группы D отбора на ЧМ-2022 Украина - Франция состоится 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский", начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что игра за Суперкубок Украины-2021 "Динамо" - "Шахтер" пройдет также в Киеве.

"Телеграф" напоминает, что Украина уже встречалась с Францией в отборе на Мундиаль, который пройдет в Катаре. В Сен-Дени "Сине-желтые" сенсационно отобрали очки у "Трехцветных".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Франции, Киев, Сборная Украины, НСК Олимпийский, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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