Зубков открыл счет в матче Украина - Северная Ирландия (видео)

Сборная Украины вышла вперед в контрольном матче против Северной Ирландии.

Уже на десятой минуте встречи полузащитник "Сине-желтых" Александр Зубков открыл счет в поединке. Хавбек венгерского "Ференцвароша" удачно пробил головой после радиоуправляемого навеса в исполнении "динамовца" Александра Караваева. Примечательно, что для 24-летнего футболиста этот мяч стал дебютным за национальную команду.

Видео гола Зубкова в матче Украина - Северная Ирландия:

Ранее "Телеграф" сообщал, что новые украинские сборники прошли обряд посвящения в команду.

"Телеграф" напоминает, что после матча с Северной Ирландией национальная команда проведет еще одну контрольную игру. После этого наша команда отправится на Евро-2020, где на групповой стадии турнира сыграет с Австрией, Северной Македонией и Нидерландами.