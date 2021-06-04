Скачать
Пятница, 04.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию (видео)
Сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию (видео)
Канада выбила Россию с чемпионата мира по хоккею (видео)
Канада выбила Россию с чемпионата мира по хоккею (видео)
Цвет настроения желтый: невеста футболиста "Шахтера" похвастались стройными ножками (фото)
Цвет настроения желтый: невеста футболиста "Шахтера" похвастались стройными ножками (фото)
"Будет нападающим": футбольный клуб предложил контракт Нурмагомедову
"Будет нападающим": футбольный клуб предложил контракт Нурмагомедову

Сергей Ребров покинул "Ференцварош"

Сергей Ребров покинул "Ференцварош"
16:18 Сегодня Телеграф FC FC

Венгерский "Ференцварош" на своём официальном сайте сегодня объявил, что украинский тренер Сергей Ребров покинул клуб.

Экс-наставник киевского "Динамо" работал во главе команды из столицы Венгрии три года, за этот недолгий период времени успел стать настоящей легендой "зелёных орлов", трижды подряд выиграв чемпионат страны, а также впервые за 25 лет попав в групповой этап Лиги чемпионов. Для достижения этой цели команде украинца пришлось пройти целых 4 квалификационных раунда, а затем в самой группе встретиться с "Динамо". 

Луческу остается в "Динамо": детали контракта

"Телеграф" напоминает о появившейся ранее информации, что Сергей Ребров может принять "Аль-Райн" из ОАЭ. Отмечаем, что в том случае, если данный факт свершится, это будет уже второй опыт работы Реброва на Ближнем Востоке. С 2017-го по 2018-й годы украинский тренер возглавлял "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, у руля которого взял серебро местного чемпионата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 88

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ОАЭ, Венгрия, Саудовская Аравия, Ференцварош, Cергей Ребров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Канада выбила Россию с чемпионата мира по хоккею (видео)
02 Зубков открыл счет в матче Украина - Северная Ирландия (видео)
03 Сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию (видео)
04 Флойд Мейвезер - Логан Пол: где и когда смотреть бой
05 В Париже задержали российскую теннисистку: в чем ее подозревают
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь