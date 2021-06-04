Сергей Ребров покинул "Ференцварош"

Венгерский "Ференцварош" на своём официальном сайте сегодня объявил, что украинский тренер Сергей Ребров покинул клуб.

Экс-наставник киевского "Динамо" работал во главе команды из столицы Венгрии три года, за этот недолгий период времени успел стать настоящей легендой "зелёных орлов", трижды подряд выиграв чемпионат страны, а также впервые за 25 лет попав в групповой этап Лиги чемпионов. Для достижения этой цели команде украинца пришлось пройти целых 4 квалификационных раунда, а затем в самой группе встретиться с "Динамо".

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"Телеграф" напоминает о появившейся ранее информации, что Сергей Ребров может принять "Аль-Райн" из ОАЭ. Отмечаем, что в том случае, если данный факт свершится, это будет уже второй опыт работы Реброва на Ближнем Востоке. С 2017-го по 2018-й годы украинский тренер возглавлял "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, у руля которого взял серебро местного чемпионата.