"Верес" феерически выиграл Первую лигу (видео)

В Первой лиге Украины появился чемпион.

В 29-м туре первенства "Верес" не оставил шансов крематорскому "Авангарду", забив в ворота гостей пять голов. На все это "Авангард" ответил лишь точным выстрелом Похитайло за две минуты до конца основного времени. Эта победа позволила ровенскому клубу выиграть Первую лигу сезона 2020/21 и с "золотыми медалями" отправится в элиту украинского футбола.

Верес (Ровно) - Авангард (Краматорск) 5:1

Голы: Сергийчук, 8, Бородай, 15 (АГ), Дахновский, 22, Петько, 61, Шестаков, 81 — Похитайло, 88

Полное видео игры "Верес" - "Авангард" и послематчевый эфир :

Видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Отметим, за "Верес" выступает автор YouTube-проекта "Трендець" Дмитрий Поворознюк. В течении сезона игрок-блогер снимал сериал "Футболист", где рассказывал о закулисье украинского профессионального футбола. Ранее Поворознюк рассказал "Телеграфу" о подробностях съемок своего шоу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Верес" досрочно пробился в УПЛ.