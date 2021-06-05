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"Верес" феерически выиграл Первую лигу (видео)

"Верес" феерически выиграл Первую лигу (видео)
Обновлено 19:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fcvr57

В Первой лиге Украины появился чемпион.

"Чем лучше поле - тем хуже передачи": тренер "Вереса" устроил разнос своей команде (видео)

В 29-м туре первенства "Верес" не оставил шансов крематорскому "Авангарду", забив в ворота гостей пять голов. На все это "Авангард" ответил лишь точным выстрелом Похитайло за две минуты до конца основного времени. Эта победа позволила ровенскому клубу выиграть Первую лигу сезона 2020/21 и с "золотыми медалями" отправится в элиту украинского футбола.

Верес (Ровно) - Авангард (Краматорск) 5:1

Голы: Сергийчук, 8, Бородай, 15 (АГ), Дахновский, 22, Петько, 61, Шестаков, 81 — Похитайло, 88

Полное видео игры  "Верес" - "Авангард" и послематчевый эфир :

Видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Отметим, за "Верес" выступает автор YouTube-проекта "Трендець" Дмитрий Поворознюк. В течении сезона игрок-блогер снимал сериал "Футболист", где рассказывал о закулисье украинского профессионального футбола. Ранее Поворознюк рассказал "Телеграфу" о подробностях съемок своего шоу

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Верес" досрочно пробился в УПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 529

Все по теме:

Футбол, Первая лига, ФК Верес, ФК Авангард Краматорск.
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