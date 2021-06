"Металлист" оформил трансфер бразильца (видео)

Футбольный клуб "Металл" арендовал у "Атлетико Минейро" правого защитника Маилтона. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба в twitter.

O Atlético acertou o empréstimo do lateral-direito Mailton ao Metalist, da Ucrânia, com duração até o dia 30/06/2022. O jogador tem contrato com o #Galo, prorrogado até junho de 2023.#Galo

