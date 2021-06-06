"Металлист" оформил трансфер бразильца (видео)

Футбольный клуб "Металл" арендовал у "Атлетико Минейро" правого защитника Маилтона. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба в twitter.

O Atlético acertou o empréstimo do lateral-direito Mailton ao Metalist, da Ucrânia, com duração até o dia 30/06/2022. O jogador tem contrato com o #Galo, prorrogado até junho de 2023.#Galo — Atlético (@Atletico) June 4, 2021

23-летний правый защитник перешел в харьковский клуб на правах аренды. Однако по окончании сезона 2021/22 украинская команда получит право на выкуп футболиста.

Маилтон прошлый сезон провел в аренде в "Коритибе". Футболист сыграл 44 матча, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами. Transfermarkt оценивает игрока, контракт которого с "Атлетико Минейро" действует до 30 июня 2023 года, в € 1,10 млн.

По итогам сезона 2020/21 харьковская команда завоевала место в Первой лиге, досрочно став чемпионом Второй лиги. Ожидается, что "Металл" со следующего сезона будет переименован в "Металлист". Ранее Александр Ярославский рассказал "Телеграфу" подробности возрождения "Металлиста" в Харькове.