Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В МИД Украины обратились ко всем, кто "шипит" на новую форму сборной
В МИД Украины обратились ко всем, кто "шипит" на новую форму сборной
Девушка футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (фото)
Девушка футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (фото)
Соперник сборной Украины на Евро-2020 не сумел обыграть Словакию (видео)
Соперник сборной Украины на Евро-2020 не сумел обыграть Словакию (видео)
Жена украинского футболиста засветила грудь в мини-платье (фото)
Жена украинского футболиста засветила грудь в мини-платье (фото)

"Металлист" оформил трансфер бразильца (видео)

"Металлист" оформил трансфер бразильца (видео)
Обновлено 15:45 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: Instagram mailton02

Футбольный клуб "Металл" арендовал у "Атлетико Минейро" правого защитника Маилтона. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба в twitter.

Футболист Второй лиги забил роскошный гол на глазах рекордного количества зрителей (видео)

23-летний правый защитник перешел в харьковский клуб на правах аренды. Однако по окончании сезона 2021/22 украинская команда получит право на выкуп футболиста.

Маилтон прошлый сезон провел в аренде в "Коритибе". Футболист сыграл 44 матча, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами. Transfermarkt оценивает игрока, контракт которого с "Атлетико Минейро" действует до 30 июня 2023 года, в € 1,10 млн.

По итогам сезона 2020/21 харьковская команда завоевала место в Первой лиге, досрочно став чемпионом Второй лиги. Ожидается, что "Металл" со следующего сезона будет переименован в "Металлист". Ранее Александр Ярославский рассказал "Телеграфу" подробности возрождения "Металлиста" в Харькове.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,149

Все по теме:

ФК Металлист, Футбол, Вторая лига, ФК Металл, Маилтон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
02 Украина - Кипр: букмекеры назвали вероятный счет
03 "Наказал": Шевченко забил гол Пятову не глядя (видео)
04 Канада выиграла чемпионат мира по хоккею в Латвии (видео)
05 УЕФА ответил на нападки россиян из-за новой формы сборной Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь