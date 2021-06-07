Украина - Кипр: букмекеры назвали вероятный счет

В понедельник, 7 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Кипра. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов Пари-Матч, сборная Украины является однозначным фаворитом поединка, на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 1,39. Успех гостей оценивается в 9,00, а ничья - в 4,80. Букмекеры считают самым вероятным исходом встречи счета 1:0 и 2:0 в пользу "Сине-желтых". Данные результаты котируются коэффициентами 5,60.

Прогноз букмекеров на товарищеский матч Украина - Кипр (данные за 7 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Украины 1,39 - ничья 4,80 - победа команды Кипра 9,00)

Матч Украина - Кипр состоится в Харькове на ОСК "Металлист". Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть прямую трансляцию контрольного поединка.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке "Сине-желтые" добыли свою первую победу в 2021 году.