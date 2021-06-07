Соперник сборной Украины на Евро-2020 не сумел обыграть Словакию (видео)

В воскресенье, 6 июня, сборная Австрии в рамках товарищеского матча принимала команду Словакии. Встреча состоялась в Вене на стадионе "Эрнст Хаппель" и завершилась со счетом 0:0.

Видеообзор матча Австрия - Словакия:

Примечательно, что команда Австрии является соперником сборной Украины по группе на грядущем чемпионате Европы. На Евро-2020 австрийцы сыграют также с Северной Македонией и Нидерландами.

Сборная Словакии также сыграет на ЧЕ-2020. В квартете Е команде будут противостоять Польша Испания и Швеция. С расписанием всех матче Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Нидерландов перед стартовым матчем с Украиной на Евро-2020 разгромила команду Грузии.

"Телеграф" напоминает, что свой последний матч перед Евро-2020 "Желто-синие" проведут 7 июня.