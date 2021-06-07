Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В МИД Украины обратились ко всем, кто "шипит" на новую форму сборной
В МИД Украины обратились ко всем, кто "шипит" на новую форму сборной
Девушка футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (фото)
Девушка футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (фото)
Ребров прокомментировал слухи о своем возможном назначении в сборной Украины
Ребров прокомментировал слухи о своем возможном назначении в сборной Украины
Украина - Кипр: онлайн матча
Украина - Кипр: онлайн матча

Соперник сборной Украины на Евро-2020 не сумел обыграть Словакию (видео)

Соперник сборной Украины на Евро-2020 не сумел обыграть Словакию (видео)
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф Фото: Twitter oefb1904

В воскресенье, 6 июня, сборная Австрии в рамках товарищеского матча принимала команду Словакии. Встреча состоялась в Вене на стадионе "Эрнст Хаппель" и завершилась со счетом 0:0. 

"Наказал": Шевченко забил гол Пятову не глядя (видео)

Видеообзор матча Австрия - Словакия:

Примечательно, что команда Австрии является соперником сборной Украины по группе на грядущем чемпионате Европы. На Евро-2020 австрийцы сыграют также с Северной Македонией и Нидерландами. 

Сборная Словакии также сыграет на ЧЕ-2020. В квартете Е команде будут противостоять Польша Испания и Швеция. С расписанием всех матче Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Нидерландов перед стартовым матчем с Украиной на Евро-2020 разгромила команду Грузии.

"Телеграф" напоминает, что свой последний матч перед Евро-2020 "Желто-синие" проведут 7 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 191

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Сборная Австрии, Евро-2020, Сборная Словакии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
02 "Наказал": Шевченко забил гол Пятову не глядя (видео)
03 Украина - Кипр: букмекеры назвали вероятный счет
04 Канада выиграла чемпионат мира по хоккею в Латвии (видео)
05 УЕФА ответил на нападки россиян из-за новой формы сборной Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь