Как по нотам: идеальная комбинация сборной Украины в матче с Кипром (видео)

Нападающий "Гента" Роман Яремчук забил третий гол сборной Украины в товарищеском матче против Кипра.

На 59-й минуте поединка, который проходит в Харькове на ОСК "Металлист", Роман закатил мяч в пустые ворота после блестящей передачи вышедшего на замену Марлоса. Вся комбинация сборной Украины в моменте с голом Яремчука была исполнена идеально. Такими славился лондонский "Арсенал" времен Арсена Венгера.

Видео гола Яремчука:

Отметим, в первом тайме сборная Украины забила два гола с пенальти. За "Желто-синих", которые играют в новой форме, отметились Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.

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