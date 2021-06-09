"Динамо" может усилиться защитником лиссабонского "Спортинга"

Как сообщает португальское издание Record, 25 летний оборонец лиссабонского "Спортинга", выигравшего чемпионат Португалии, может перейти в киевское "Динамо".

Правда, у чемпиона Украины в борьбе за футболиста есть конкуренты - это испанская "Альмерия", где Фернандеш провёл последний сезон на правах аренды и которая теперь желает его выкупить, а также итальянский "Сассуоло". Именно последний клуб может выступить главным конкурентом "бело-синих" в борьбе за защитника.

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" Киев вошло в топ-5 клубов грядущего Евро по количеству представленных футболистов. Также столичный клуб до 2023-го года продлил контракт со своими главным тренером - Мирчей Луческу.