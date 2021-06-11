Бельгия - Россия: анонс матча

Закроют субботнюю программу Евро-2020 сборные Бельгии и России. Матч состоится 12 июня в 22:00, и пройдет на "газпром Арене" в Санкт-Петербурге, хотя номинальными хозяевами будут "красные дьяволы".

Бельгийцы - одни из главных фаворитов турнира. Главная звезда команды - бомбардир "Интера" Ромелу Лукаку Хотя качественных футболистов хватает и без него - к примеру, капитан Эден Азар из "Реала", который пусть и сдал в Мадриде, но всё равно является лидером сборной. Выбор у испанского специалиста Роберто Мартинеса очень велик, и речь идёт практически о каждой позиции. Вот даже вратарь - Тибо Куртуа, одноклубник Азара.

Сборная России последнее время выглядит просто катастрофически. Товарищеские матчи - это не самое главное, а вот в официальных матчах у наших северных соседей последнее время регулярно случаются позоры по типу 0:5 от сербов. Однако смены тренера не произошло - россиянами и дальше руководит Черчесов. Главный звёзда команды - одноклубник Руслана Малиновского Алексей Миранчук и Алексей Головин из "Монако". Да, первый в Бергамо он пока не заиграл, но при выходах на замену выглядит неплохо. Нельзя не отметить также Артёма Дзюбу - лучшего бомбардира "Зенита" и последнего сезона РПЛ, в котором он забил 19 мячей.

Фаворит матча по мнению букмекеров - сборная Бельгии. И это логично, ведь у команд имеется недавняя история очных встреч (как раз в отборе на Евро) в тотальным перевесом команды Мартинеса - 3:1 в Бельгии; 4:1 в России. Кстати, тоже на "Газпром Арене".

Прогноз автора - 2:0

"Телеграф" напоминает, что в первом матче группы B встретятся две скандинавские сборные - Дания и Финляндия.