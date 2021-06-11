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Бельгия - Россия: анонс матча

Бельгия - Россия: анонс матча
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф Reuters

Закроют субботнюю программу Евро-2020 сборные Бельгии и России. Матч состоится 12 июня в 22:00, и пройдет на "газпром Арене" в Санкт-Петербурге, хотя номинальными хозяевами будут "красные дьяволы". 

Бельгийцы - одни из главных фаворитов турнира. Главная звезда команды - бомбардир "Интера" Ромелу Лукаку Хотя качественных футболистов хватает и без него - к примеру, капитан Эден Азар из "Реала", который пусть и сдал в Мадриде, но всё равно является лидером сборной. Выбор у испанского специалиста Роберто Мартинеса очень велик, и речь идёт практически о каждой позиции. Вот даже вратарь - Тибо Куртуа, одноклубник Азара.

Бельгия - Россия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Сборная России последнее время выглядит просто катастрофически. Товарищеские матчи - это не самое главное, а вот в официальных матчах у наших северных соседей последнее время регулярно случаются позоры по типу 0:5 от сербов. Однако смены тренера не произошло - россиянами и дальше руководит Черчесов. Главный звёзда команды - одноклубник Руслана Малиновского Алексей Миранчук и Алексей Головин из "Монако". Да,  первый в Бергамо он пока не заиграл, но при выходах на замену выглядит неплохо. Нельзя не отметить также Артёма Дзюбу - лучшего бомбардира "Зенита" и последнего сезона РПЛ, в котором он забил 19 мячей. 

Фаворит матча по мнению букмекеров - сборная Бельгии. И это логично, ведь у команд имеется недавняя история очных встреч (как раз в отборе на Евро) в тотальным перевесом команды Мартинеса - 3:1 в Бельгии; 4:1 в России. Кстати, тоже на "Газпром Арене".

Прогноз автора - 2:0 

"Телеграф" напоминает, что в первом матче группы B встретятся две скандинавские сборные - Дания и Финляндия

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 246

Все по теме:

Сборная России, Ромелу Лукаку, Роберто Мартинес, Станислав Черчесов, Артем Дзюба, Евро-2020, Сборная Бельгии, Эден Азар, Алексей Миранчук.
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