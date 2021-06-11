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Дания - Финляндия: анонс скандинавского дерби

Дания - Финляндия: анонс скандинавского дерби
Обновлено 10:25 Сегодня Телеграф palloliitto.fi

Группа B на Евро-2020 стартует противостоянием сборных двух скандинавских стран - Дании и Финлядии. Пройдет оно в Копенгагене в субботу, 12 июня, в 16:00.

Дания - особо интересная команда в истории чемпионатов Европы. Именно она в 1992-м году сенсационно выиграла турнир, когда и не должна была туда ехать. Главная звезда дружины Каспера Хьюмланда - чемпион Италии в составе миланского "Интера" Кристиан Эриксен. Вначале его успехи на Апеннинах были крайне скудны, однако во второй половине сезона она стал одним из творцов Скудетто команды Антонио Конте. Отметить можно также и форвардов Юссуфа Поульсена из "Ляйпцига" и Мартина Брэйтуэйта из "Барселоны". Последний не очень тянет уровень каталонского гранда, но на уровне своей сборной очень даже неплох.

Финляндия - абсолютный дебютант Евро, опередивший в группе греков и боснийцев. Команда абсолютно тренерская, этакое детище Маркку Канервы, работающего во главе "Суоми" с 2011-го года. А главная звезда и легенда команда - 31-летний форвард "Норвича" Теэму Пукки. Также очень интересный у команды вратарь - Лукаш Градецки из "Байера". Смогут ли финны стать неким аналогом Финляндии образца 2016 - покажет только сама игра. От себя можем сказать, что мы с ними в марте не справились, и именно Пукки на "Олимпийском" сначала заработал пенальти, а потом сам его реализовал.

Фаворит матча по мнению букмекеров - номинальные и реальные хозяева 

Прогноз автора - 1:1. 

"Телеграф" напоминает, что за матчем Дания - Финляндия можно будет следить онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 110

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Евро-2020, Кристиан Эриксен, Сборная Дании, Сборная Финляндии, Теему Пукки.
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