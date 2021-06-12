Жена Эриксена была не стадионе, когда футболист потерял сознание во время матча Евро-2020 (фото)

Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 Дания - Финляндия. В этот момент на трибунах находилась его жена.

Из-за чрезвычайной ситуации матч был приостановлен на неопределенный срок. Медики сборных оказали футболисту первую помощь, а затем футболиста унесли за ширмой с поля. Позднее стало известно, что игрока увезли в больницу.

Во время происшествия супруга футболиста спустилась с трибун, где ее утешали игроки датской команды Симон Кьер и вратарь Каспер Шмейхель. При этому супругу футболиста не подпустили к мужу.

На момент остановки встречи счет в матче был 0:0.

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