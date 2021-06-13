Из украинцев только Алиев забивал Нидерландам: история встреч накануне матча Евро-2020 (видео)

Cтартовый для сборной Украины поединок Евро-2020 с Нидерландами, что состоится в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройфф Арена", станет третьей встречей соперников в истории.

Примечательно, что игра на Евро-2020 станет для Украины и Нидерландов первой официальной встречей. "Сине-желтые" дважды играли с "Оранжевыми" товарищеские матчи. К сожалению, в этих противостояниях украинцы забили лишь один раз: мяч на счету Александра Алиева.

В первом товарищеском поединке, что состоялся в 2008 году наша сборная потерпела сокрушительное поражение со счетом 3:0.

А через два года "Желто-синие" сыграли вничью со счетом 1:1. Тогда за украинцев голом-красавцем со штрафного отличился Александр Алиев.

Отметим, матч Нидерланды - Украина покажут сразу несколько телеканалов, а букмекеры не сулят нашей команде ничего хорошего.

С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.