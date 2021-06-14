Шевченко оценил первый матч команды на Евро-2020

После поражения от сборной Нидерландов главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с прессой. На традиционное общение с журналистами тренер и футболист Андрей Ярмоленко, забивший в ворота "оранжевых" шедевральный мяч, пришли в не самом лучшем настроение, однако ответили на все заданные вопросы. Проходило мероприятие в онлайн режиме.

"Зубков почувствовал проблемы с икроножной мышцей. Последовала срочная замена. Цыганков пока тренируется, если не будет проблем, будем смотреть по ходу

...вышел интересный, быстрый матч. Было много моментов. Думаю, что когда допускаешь ошибку, особенно в конце... Такой мяч мы могли бы не пропускать. Спасибо команде. Была отличная реакция ребят после того, как мы фактически проиграли матч, когда счёт стал 0:2. Мы перестроились, наладили баланс. Команда хорошо себя показала" - подытожил Шевченко.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче нашей группы победу одержала сборная Австрии.