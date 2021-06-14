Скачать
Понедельник, 14.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Шахтер" официально провернул многомиллионный трансфер (видео)
"Шахтер" официально провернул многомиллионный трансфер (видео)
Австрия обыграла Северную Македонию в матче соперников Украины по Евро-2020: видео
Австрия обыграла Северную Македонию в матче соперников Украины по Евро-2020: видео
Джокович сотворил нереальный камбэк в финале Ролан Гаррос-2021 (видео)
Джокович сотворил нереальный камбэк в финале Ролан Гаррос-2021 (видео)
Украина и Нидерланды устроили голевой триллер на Евро-2020: видеообзор матча
Украина и Нидерланды устроили голевой триллер на Евро-2020: видеообзор матча

Шевченко оценил первый матч команды на Евро-2020

Шевченко оценил первый матч команды на Евро-2020
Обновлено 01:07 Сегодня Телеграф Українська асоціація футболу

После поражения от сборной Нидерландов главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с прессой. На традиционное общение с журналистами тренер и футболист Андрей Ярмоленко, забивший в ворота "оранжевых" шедевральный мяч, пришли в не самом лучшем настроение, однако ответили на все заданные вопросы. Проходило мероприятие в онлайн режиме.

"Зубков почувствовал проблемы с икроножной мышцей. Последовала срочная замена. Цыганков пока тренируется, если не будет проблем, будем смотреть по ходу

...вышел интересный, быстрый матч. Было много моментов. Думаю, что когда допускаешь ошибку, особенно в конце... Такой мяч мы могли бы не пропускать. Спасибо команде. Была отличная реакция ребят после того, как мы фактически проиграли матч, когда счёт стал 0:2. Мы перестроились, наладили баланс. Команда хорошо себя показала" - подытожил Шевченко. 

"Телеграф" напоминает, что в первом матче нашей группы победу одержала сборная Австрии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 214

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Болельщики под овации провели сборную Украины на первый матч Евро-2020 (видео)
02 Нидерланды - Украина: онлайн трансляция послематчевой пресс-конференции Шевченко
03 Нидерланды - Украина: названы стартовые составы на матч Евро-2020
04 Полузащитник сборной Украины получил травму и покинул поле в матче против Нидерландов на Евро-2020
05 Джокович сотворил нереальный камбэк в финале Ролан Гаррос-2021 (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь