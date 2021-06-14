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Финляндия - Россия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2020

Финляндия - Россия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2020
Обновлено 12:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter TeamRussia

В среду, 16 июня, сборные Финляндии и России откроют программу матчей второго тура группового раунда чемпионата Европы-2020. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

Учитывая, что игра пройдет в Санкт- Петербурге, букмекеры дают солидные шансы команде РФ, на которую можно сделать ставку с коэффициентом 1,69. Успех номинальных хозяев оценивается в 5,90, а ничейный исход - в 3,80. Аналитики Пари-Матч называю счет 0:1 самым вероятным исходом встречи - коэффициент 5,30.

Прогноз букмекеров на матч Финляндия - Россия (данные за 14 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Финляндии 5,90 - ничья 3,80 - победа команды России 1,69)
  • Фаворит: ( 5,90 - 3,75 - 1.69)
  • William Hill: (5,50 - 3,70 - 1,67)

"Телеграф" напоминает, что в первом туре ЧЕ-2020 Россия была бита Бельгией, а финны сотворили сенсацию в матче с Данией.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 175

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Сборная России, Футбол, Евро-2020, Сборная Финляндии.
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