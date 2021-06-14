Финляндия - Россия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2020

В среду, 16 июня, сборные Финляндии и России откроют программу матчей второго тура группового раунда чемпионата Европы-2020. Накануне букмекеры оценили шансы команд.
Учитывая, что игра пройдет в Санкт- Петербурге, букмекеры дают солидные шансы команде РФ, на которую можно сделать ставку с коэффициентом 1,69. Успех номинальных хозяев оценивается в 5,90, а ничейный исход - в 3,80. Аналитики Пари-Матч называю счет 0:1 самым вероятным исходом встречи - коэффициент 5,30.
Прогноз букмекеров на матч Финляндия - Россия (данные за 14 июня):
"Телеграф" напоминает, что в первом туре ЧЕ-2020 Россия была бита Бельгией, а финны сотворили сенсацию в матче с Данией.
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