Финляндия - Россия: онлайн трансляция матча Евро-2020

Второй тур Евро-2020 стартует с матча между Финляндией и Россией, который пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". "Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию матча, куда будут оперативно добавлены все голы и особо яркие моменты встречи. Игра состоится в среду, 16 июня, и начнётся в 16:00 по киевскому времени. Обслужит встречу нидерландский арбитр Данни Макелле.

Финландия -:- Россия (начало в 16:00)

"Телеграф" напоминает, что в предыдущем матче сборной Финляндии случилась ужасная ситуация с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном. На данный момент он находится в больнице, его состояние здоровья оценивается как стабильное. После возобновления поединка финны сумели обыграть датчан, тогда как россияне в тот же день уступили бельгийцам. Во Львове в тот день оригинальным образом болели за сборную Бельгии.