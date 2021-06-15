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Украина - Северная Македония: матч Евро-2020 рассудят аргентинцы

Украина - Северная Македония: матч Евро-2020 рассудят аргентинцы
Обновлено 14:08 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

УЕФА назвал судейскую бригаду, которая будет работать на матче Евро-2020 Украина - Северная Македония, что пройдет в четверг, 17 июня, в Бухаресте на стадионе "Арена Националэ".

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Игру второго тура ЧЕ-2020 рассудит международная судейская бригада во главе с аргентинцем Фернандо Рапаллини. Помогать ему на линиях будут его соотечественники Хуан Белатти и Диего Бонфа. Четвертым рефери назначен словенец Славко Винчич.

За систему видеонаблюдения будут отвечать испанцы Алехандро Эрнандес, а его ассистентами станут Хосе Санчес, Филиппо Мели, и Хуан Мартинес.

Добавим, что аргентинские рефери привлечены к работе на Евро-2020 в рамках обмена судейскими бригадами между УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть матч Украина - Северная Македония, а также рассказывал о букмекерских раскладах на эту игру.

С расписанием и результатами всех поединков ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Сборная Северной Македонии.
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