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Швеция - Словакия: букмекеры оценили шансы команд на Евро-2020

Швеция - Словакия: букмекеры оценили шансы команд на Евро-2020
19:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter svenskfotboll

В пятницу, 18 июня, на чемпионате Европы в группе Е встретятся лидеры квартета Швеция и Словакия, игра пройдет в Санкт-Петербурге на одноименной арене. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

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По мнению специалистов, шведы являются фаворитами противостояния, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,90, успех гостей оценивается в 4,90, а ничья - в 3,40. Самым вероятным исходом встречи букмекеры называют результат 1:0 - коэффициент 5,60.

Прогноз букмекеров на матч Швеция - Словакия (данные за 16 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Швеции 1,90 - ничья 3,40 - победа команды Словакии 4,90)
  • Фаворит: ( 1,89 - 3,40 - 4.90)
  • William Hill: (1,85 - 3,25 - 5,00)

"Телеграф" напоминает, что в первом туре шведы сыграли вничью с Испанией, а словаки обыграли поляков.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 220

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Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020, Сборная Словакии.
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