Швеция - Словакия: букмекеры оценили шансы команд на Евро-2020

В пятницу, 18 июня, на чемпионате Европы в группе Е встретятся лидеры квартета Швеция и Словакия, игра пройдет в Санкт-Петербурге на одноименной арене. Накануне букмекеры оценили шансы команд.
По мнению специалистов, шведы являются фаворитами противостояния, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,90, успех гостей оценивается в 4,90, а ничья - в 3,40. Самым вероятным исходом встречи букмекеры называют результат 1:0 - коэффициент 5,60.
Прогноз букмекеров на матч Швеция - Словакия (данные за 16 июня):
"Телеграф" напоминает, что в первом туре шведы сыграли вничью с Испанией, а словаки обыграли поляков.
С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.