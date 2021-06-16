Швеция - Словакия: букмекеры оценили шансы команд на Евро-2020

В пятницу, 18 июня, на чемпионате Европы в группе Е встретятся лидеры квартета Швеция и Словакия, игра пройдет в Санкт-Петербурге на одноименной арене. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, шведы являются фаворитами противостояния, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,90, успех гостей оценивается в 4,90, а ничья - в 3,40. Самым вероятным исходом встречи букмекеры называют результат 1:0 - коэффициент 5,60.

Прогноз букмекеров на матч Швеция - Словакия (данные за 16 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Швеции 1,90 - ничья 3,40 - победа команды Словакии 4,90)

Фаворит: ( 1,89 - 3,40 - 4.90)

William Hill: (1,85 - 3,25 - 5,00)

"Телеграф" напоминает, что в первом туре шведы сыграли вничью с Испанией, а словаки обыграли поляков.

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