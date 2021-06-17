Швеция - Словакия: прямая трансляция матча Чемпионата Европы

Первым матчем игрового дня Евро-2020 в пятницу, 18 июня, станет битва между шведами и словаками, которая состоится в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и начнётся в 16:00. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию поединка, куда будут оперативно добавлены видео голов и лучших моментов встречи. Обслужит противостояние немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.

Швеция -:- Словакия

(начало в 16:00)

Фаворитом матча по мнению букмекеров является скандинавская сборная. "Телеграф" напоминает, где и во сколько можно смотреть матч Швеция - Словакия.