Швеция - Словакия: анонс матча Евро-2020

Пятница, 18 июня, стартует на Евро-2020 с поединка между шведами и словаками. Стартует он в 16:00 и пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

В первом туре обе команды добились положительных для себя результатов. Шведы в Севилье грамотно сыграли в обороне и отстояли нули в поединке против испанцев, в то время как словаки по игре обыграли поляков. Кстати, тоже в Санкт-Петербурге. Победный мяч забил защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр.

Фаворитом матча по мнению букмекеров является сборная Швеции.

Однако прогноз автора отличается: по его субъективному мнению, словаки добудут в этой игре вторую подряд победу и оформят выход в плей-офф Чемпионата Европы. Счёт - 0:2.

"Телеграф" напоминает, где и во сколько смотреть матч между скандинавами и соседями Украины.