Швеция - Словакия: где и когда смотреть матч Евро-2020

В пятницу, 18 июня, сборные Швеции и Словакии откроют программу матчей Евро-2020. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на одноименной арене и начнется в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Швеция - Словакия покажет телеканал "Футбол 1". В сети прямая трансляция поединка будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, где оперативно будут доступны видео голов.

"Телеграф" напоминает, что в 1-м туре группового раунда ЧЕ-2020 шведы дали бой Испании, а словаки неожиданно одолели Польшу.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча Швеция - Словакия.

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