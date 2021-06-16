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Швеция - Словакия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Швеция - Словакия: где и когда смотреть матч Евро-2020
Обновлено 21:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter svenskfotboll

В пятницу, 18 июня, сборные Швеции и Словакии откроют программу матчей Евро-2020. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на одноименной арене и начнется в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Швеция - Словакия покажет телеканал "Футбол 1". В сети прямая трансляция поединка будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, где оперативно будут доступны видео голов.

"Телеграф" напоминает, что в 1-м туре группового раунда ЧЕ-2020 шведы дали бой Испании, а словаки неожиданно одолели Польшу.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча Швеция - Словакия.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 179

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Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020, Сборная Словакии.
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