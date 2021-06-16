Хорватия - Чехия: назван фаворит матча Евро-2020

В пятницу, 18 июня, сборные Хорватии и Чехии сыграют во втором туре на Евро-2020. Накануне букмекеры оценили шансы команд.
По мнению специалистов, Хорватия является небольшим фаворитом встречи, успех которых оценивается в 2,18, победа гостей менее вероятна - 3,70, как и ничья - 3,45. Вероятным исходом встречи букмекеры называют победу хорватов со счетом 1:0 или ничью 1:1 - коэффициенты 6,60 и 6,50 соответственно.
Прогноз букмекеров на матч Хорватия - Чехия (данные за 16 июня):
"Телеграф" напоминает, что в первом туре хорваты уступили англичанам, а чехи переиграли шотландцев, забив невероятный гол с центра поля.
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